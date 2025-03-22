الرئيس اللبناني يدين خروقات الاحتلال في جنوب البلاد

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن ما حصل اليوم في الجنوب يشكل اعتداء متماديا على لبنان وضربا لمشروع إنقاذه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الرئاسة اللبناني أن الرئيس عون، دعا القوى المعنية في الجنوب إلى متابعة ما حصل بجدية لتلافي أي تداعيات.

وقالت الرئاسة اللبنانية ، إن الرئيس عون دعا القوى المعنية في الجنوب إلى ضبط أي خرق أو تسيب يمكن أن يهدد الوطن.

ولفتت الرئاسة اللبنانية ، إلى أن الرئيس عون طلب من قائد الجيش اتخاذ الإجراءات للحفاظ على المواطنين والتحقيق بما حصل.

وذكرت الرئاسة اللبنانية ، أن الرئيس عون أدان محاولات استدراج لبنان مجددا إلى دوامة العنف.

وقال رئيس وزراء لبنان، إنه يحذر من العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر جر البلاد لحرب جديدة.

وقال رئيس وزراء لبنان: نطالب الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وذكر رئيس وزراء لبنان: يجب اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يؤكد أن الدولة اللبنانية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم.