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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر في الخلاط

بسكويت
بسكويت
اسماء محمد

يعد بسكويت النشادر من أشهر أصناف الأكلات التي يمكن تقديمها في عيد الفطر في البلاد العربية.

ونعرض لكم طريقة عمل بسكويت النشادر من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

 مقادير بسكويت
 2 كوب دقيق

2 بيض

 فانيلا

 ½ كوب سكر

 1/3 كوب حليب

½ كوب زبدة طرية

 ½ ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة بشر برتقال

البسكويت

طريقة عمل بسكويت النشادر


اخفقب الزبدة مع السكر في الخلاط ثم ضعي البيض واحدة تلو الأخرى، و استمري بالخفق مع الفانيلا.


امزجي خليط البيض مع  الدقيق ةالبيكنج باودر والنشادر في بولة كبيرة واستمرى في العجن جيدا.

أضيفي الخليط على مرحلتين واستمري بالخفق ثم ضعي خليط بشر البرتقال والحليب وامزجيهم جيدا لمدة دقيقة إضافية.
 

ادهني صينية الفرن بالسمنة أو ضعي ورق الزبدة في داخلها 


ضعي عجينة بسكويت النشادر في كيس الحلوني أو ماكينة البسكويت وشكليه في  صينية مدهونة سمنة بالطول.


ادخلي الصينية في فرن ساخن تم اشعاله مسبقا واتركي بسكويت النشادر بداخله لمدة ١٠ دقائق ثم اخرجيه واتركيه في مكان جيد التهوية حتى يبرد.
 

بسكويت بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت طريقة عمل بسكويت النشادر غادة التلى

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طريقة عمل بسكويت النشادر في الخلاط

بسكويت
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