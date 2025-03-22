بعد تبكير صرف معاشات أبريل.. كيفية الجمع بين معاشين؟

وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر بالخير والبركات.

تبكير صرف معاشات أبريل

وأوضح اللواء جمال عوض أنه تقرر تبكير صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل إجازة العيد.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال جميع فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ليستفيد من ذلك ما يقارب 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.

حالات الجمع بين معاشين

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 إمكانية الجمع بين معاشين في بعض الحالات وفق ضوابط محددة، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

1- الأرملة يمكنها الجمع بين معاش زوجها المتوفى ودخلها من العمل أو أي مصدر دخل آخر.

2- الأرمل يمكنه الجمع بين معاش زوجته المتوفاة ودخله من العمل.

3- ذوو الهمم يمكنهم الجمع بين معاشين بشرط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

4- الأبناء يمكنهم الجمع بين معاشي الوالدين دون أي قيود.

5- المستحق يمكنه الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون حدود.

6- يمكن الجمع بين الدخل الخاص والمعاش في حدود الحد الأدنى للمعاش وفقا للقانون.

7- الأرملة يمكنها الجمع بين معاشها ومعاش زوجها بصفتها منتفعة.

8- الأرمل يمكنه الجمع بين معاشه ومعاش زوجته بصفته منتفعا.