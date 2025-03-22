لبنان: اتصالات مع وزراء خارجية دول عربية وأجنبية لتهدئة التوتر في الجنوب

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، قام بتواصل مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين من دول عربية وأجنبية، في إطار جهود مكثفة لاحتواء العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الوزير رجي طلب من نظرائه الضغط على إسرائيل لوقف العدوان المستمر على المناطق الحدودية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع الخطير والمتدهور على الحدود الجنوبية للبنان.

وأكدت الخارجية أن هذه الجهود تهدف إلى تجنب التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة.