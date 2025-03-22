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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة استخراج شهادة الجيش وتكلفة الرسوم المقررة

طريقة استخراج شهادة الجيش وما قيمة الرسوم المقررة
طريقة استخراج شهادة الجيش وما قيمة الرسوم المقررة
خدمات صدى البلد

طريقة استخراج شهادة الجيش لأول مرة أو بدل فاقد أو بدل تالف تهم كثيرًا من المواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل، أو أولئك الراغبين في تجديد جواز السفر أو استخرجه لأول مرة، لتمكينهم من السفر إلى الخارج سواء للعمل أو للسياحة أو غيرهما. 

نستعرض طريقة استخراج شهادة الخدمة العسكرية والخطوات اللازمة، والأوراق المطلوبة، وتكلفة الخدمة، سواء من خلال مكاتب التجنيد أو أونلاين عبر الإنترنت.

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طريقة استخراج شهادة الجيش وما قيمة الرسوم المقررة
طريقة استخراج شهادة الجيش وما قيمة الرسوم المقررة

طريقة استخراج شهادة الجيش بدل فاقد من مكتب التجنيد

يمكنك استخراج شهادة الجيش بدل فاقد من مكتب التجنيد التابع لك من خلال خطوات عدة:

تقديم طلب رسمي لمكتب التجنيد مرفقًا بالمستندات المطلوبة: 

صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المفعول.

صورة من شهادة الإعفاء أو التأجيل أو التخلف (إن وجدت).

إيصال سداد الرسوم المقرّرة، (15 جنيهًا بدل فاقد، أو 30 جنيهًا بدل تالف).

الانتظار لإخطارك بمكان وتاريخ استلام الشهادة البديلة.

مدة استخراج الشهادة تستغرق عادة 30 يومًا، وقد تصل إلى 60 يومًا في بعض الحالات.

طريقة استخراج شهادة الجيش أونلاين

يمكن استخراج بدل فاقد لشهادة الجيش بسهولة من المنزل عبر خطوات عدة:

1. ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع .  
2. اختر هيئة التنظيم والإدارة ثم إدارة التجنيد والتعبئة.  
3. اضغط على تسجيل البيانات وإدخال المعلومات المطلوبة.  
4. احتفظ برقم الطلب بعد التقديم.  
5. تابع موقف الطلب عبر خيار الاستعلام عن شهادة الإعفاء باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء – الرقم الثلاثي – الرقم القومي).  
6. حدد مكان استلام شهادة الإعفاء، حيث يتم استخراج شهادة الإعفاء المصغرة (بحجم الكارنيه).  
7. في حال طلب شهادة إعفاء ورقية إضافية، يتم استخراجها مقابل رسوم إضافية.

8. تسلّم الشهادة عبر البريد الإلكتروني بعد موافقة الجهات المختصة.

استخراج شهادة أداء الخدمة العسكرية أونلاين

تتيح وزارة الدفاع أيضًا استخراج شهادة أداء الخدمة العسكرية إلكترونيًا باتباع الخطوات نفسها، مع التأكيد على إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح ودفع الرسوم المقررة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لشهادة الجيش

صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المفعول.

صورة من شهادة الإعفاء أو التأجيل أو التخلف.

صورة من شهادة الجيش الأصلية (في حالة التلف).

إيصال سداد الرسوم.

استخدام موقع إدارة السجلات العسكرية

توفر إدارة السجلات العسكرية خدمة إلكترونية لاستخراج بدل فاقد لشهادة الجيش، باتباع خطوات مشابهة لما في أعلاه.

بهذه الخطوات، يمكن للشباب إتمام الإجراءات بسهولة سواء من خلال مكاتب التجنيد، أو عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

كما يمكنك التواصل مع إدارة السجلات العسكرية للرد على الاستفسارات أو الشكاوى، على مدار 24 ساعة، من خلال هذه الأرقام:

واتساب  ( 01551090961).

رقم تلقي الشكاوى (22722037 02).

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