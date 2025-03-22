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دينا فؤاد تبدأ السيطرة على قصر حكيم باشا بأوامر مصطفى شعبان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا فؤاد تبدأ السيطرة على قصر حكيم باشا بأوامر مصطفى شعبان

دينا فؤاد
دينا فؤاد
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "حكيم باشا" تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث بدأت "غزل"، الشخصية التي تجسدها دينا فؤاد، في السيطرة على قصر حكيم باشا، الذي يجسده مصطفى شعبان، وفي مشهد مهم جمع بين "غزل" و"حكيم"، طلب منها الأخير أن تكون هي المتحكمة في القصر وألا يملي عليها أحد قراراتها، مؤكدًا أن عليها أن تكون السيدة الأولى في المكان.

وعدت "غزل" حكيم باشا بتنفيذ أوامره وأن تكون تحت طوعه، مشيرة إلى أنها مرت بالكثير من الصعوبات في حياتها، وأن الوقت قد حان لتكون هي صاحبة السلطة والراحة، هذا الموقف كشف عن جوانب جديدة من شخصية "غزل"، حيث أصبحت تتحكم في مصير القصر بعد أن كانت جزءًا من صراعات عديدة.

وتزداد أحداث مسلسل "حكيم باشا" تشويقًا مع كل حلقة، حيث يتنقل الجمهور بين العديد من المفاجآت والصراعات التي تتصاعد بشكل مستمر، وكل حلقة تحمل في طياتها تطورات مثيرة تجذب المشاهدين وتدفعهم إلى انتظار الحلقة التالية بلهفة.

وأثارت شخصية "غزل" التي تقدمها دينا فؤاد في العمل جدلاً واسعًا بين الجمهور،  ففي بداية الحلقات، كانت "غزل" تظهر كزوجة مخلصة لحكيم باشا  ولكن مع تطور الأحداث تبين أن نواياها كانت مختلفة. 

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

دينا فؤاد أعمال دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا الفنانة دينا فؤاد حكيم باشا

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