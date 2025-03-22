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F-47.. الولايات المتحدة تكشف عن أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس في العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

F-47.. الولايات المتحدة تكشف عن أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس في العالم

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن فوز شركة بوينج الأمريكية بالعقد المرموق لبناء الطائرة المقاتلة التالية للقوات الجوية الأمريكية، وهي الطائرة F-47. 

وتمثل هذه الطائرة، التي تم تصنيفها على أنها أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس، خطوة كبيرة نحو بناء طائرة قتال متطورة ستكون من الأكثر تقدماً في تاريخ الطيران الحربي.

مزايا الطائرة F-47

كشف ترامب في بيان رسمي من البيت الأبيض أن طائرة F-47 ستكون الأولى من نوعها من الجيل السادس في العالم، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستكون في مقدمة الدول المالكة للطائرات المقاتلة الأكثر تطورًا.

 وأوضح ترامب أن هذه الطائرة ستكون الأكثر قوة وفعالية من أي طائرة مقاتلة سابقة.

 وأشار ترامب إلى أن الطائرة ستكون مزودة بتكنولوجيا متطورة للغاية، تشمل أنظمة التخفي المتقدمة، الذكاء الاصطناعي المتطور، والقدرة على القيادة المستقلة.

ومن أبرز الخصائص التي تم الإعلان عنها للطائرة F-47 قدرتها على الوصول إلى سرعة تفوق سرعة الصوت دون الحاجة لاستخدام الحارق اللاحق، مما يمنح الطائرة القدرة على إجراء عمليات طويلة وهادئة فوق أراضي العدو، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في تحسين أداء الطائرات المقاتلة على مستوى العمليات العسكرية.

وستكون الطائرة مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة للغاية تشمل صواريخ تفوق سرعة الصوت، إضافة إلى أنظمة دفاع إلكترونية معقدة، وقدرة على التزود بالوقود جواً، مما يجعلها طائرة متعددة المهام تتمتع بالكفاءة في مختلف الظروف.

التطورات السابقة لشركة بوينج

تعد طائرة F-47 جزءاً من مجموعة مشاريع متقدمة لشركة بوينج في مجال الطيران العسكري. فقد قامت الشركة في الماضي بتطوير نماذج سابقة مثل طائرة F-15EX، وهي النسخة الأحدث من الطائرة F-15 .

 وتم تزويد هذه الطائرة بنظم طيران إلكتروني متطورة، بالإضافة إلى قدرة متزايدة على حمل الأسلحة. كذلك، تمتلك شركة بوينج طائرة F/A-18 Super Hornet التي تستخدمها البحرية الأمريكية، وتعتبر هذه الطائرة من الطائرات المتعددة المهام التي تتميز بالقدرة على العمل من على متن حاملات الطائرات.

وتعتبر طائرة F-47 الجديدة تنافسًا مباشرًا للطائرات المتقدمة الأخرى مثل طائرة الشبح F-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

 تعتبر F-35 حاليًا من الطائرات الأكثر تقدماً في مجال القتال الجوي، حيث تتمتع بقدرة فائقة على التخفي وأنظمة اتصالات وإلكترونيات طيران متطورة، مما يجعلها واحدة من الطائرات القتالية الأساسية في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

الرسائل الاستراتيجية

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت جاسيث، أن الطائرة المقاتلة F-47 تمثل جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها العسكرية العالمية. 

وأضاف أن تجديد برنامج الدفاع الصاروخي في منطقة المحيط الهادئ، والذي كان مهددًا بالإلغاء في ظل إدارة بايدن، يُعد رسالة واضحة للأعداء حول قدرة الولايات المتحدة على الردع والقدرة على الابتكار في مجالات الدفاع.

وفي تعليق له، صرح ستيف باركر، الرئيس التنفيذي لقسم الدفاع والفضاء في شركة بوينج، أن الشركة قد استثمرت أكبر مبلغ في تاريخها في قطاع الدفاع استعدادًا لهذا المشروع. 

وأكد أن بوينج جاهزة لتقديم الطائرة المقاتلة الأكثر ابتكارًا في العالم، وذلك بعد سنوات من البحث والتطوير.

علاوة على ذلك، أكدت القوات الجوية الأمريكية خططها لتزويد الطائرة F-47 بطائرات روبوتية ذاتية القيادة. 

ومن المتوقع أن تقوم شركات التكنولوجيا المتقدمة مثل أندوريل إندستريز وجنرال أتوميكس بتطوير هذه الطائرات، مما يفتح آفاقًا جديدة في استخدام الطائرات غير المأهولة في العمليات العسكرية.

وقد أكد الجنرال ديفيد ألفين، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، على أهمية طائرة F-47 في تعزيز الردع والاستقرار العالمي. 

واعتبر أن الطائرة تمثل رمزًا لما سيبدو عليه السلام من خلال القوة في المستقبل، مشيرًا إلى أن الطائرة ستكون حجر الزاوية في استراتيجية الدفاع الأمريكية في المستقبل القريب.

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