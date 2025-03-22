أسامة الجندي: العطاء الإلهي متنوع ومتكامل لكل إنسان.. فيديو

أكد الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أن الجزء الثاني العشرين من القرآن الكريم، يشمل سورة الأحزاب من الآية 31 حتى نهايتها، بالإضافة إلى سور سبأ، وفاطر، وياسين حتى الآية 27، مشيرًا إلى أن هذا الجزء يتضمن العديد من القضايا الإيمانية والقيم الأخلاقية التي تعزز من تعاليم الإسلام.

وخلال تقديمه برنامج "وبشر المؤمنين" على قناة صدى البلد، أوضح أسامة الجندي أن الله عز وجل حينما يخاطب المؤمنين بقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا"، فإنه يوجه نداءً خاصًا لمن دخلوا في عقد إيماني معه، موضحًا الفرق بين قوله- تعالى-: "واذكر ربك" و"اذكر الله"، حيث يشير الأول إلى استحضار نعم الله وعطائه الربوبي، بينما الثاني يرتبط بالعبادة والتكليف الإلهي.

وأضاف الجندي أن العطاء الإلهي متنوع ومتكامل، حيث يمنح الله كل إنسان نعمة خاصة تميزه، فمنهم من يُرزق بالمال، وآخر بالعلم، أو بالأخلاق، أو بالحكمة وقوة الرأي، أو بالقدرة على قضاء حوائج الناس، مؤكدًا أن الله لا يحجب نعمه عن أحد، بل يجعل العطاءات تتكامل لتُشكل نسيجًا متجانسًا يخدم البشرية.