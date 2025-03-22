أحمد موسى: الرئيس السيسي شدد على دعم الدراما لإنتاج أعمال هادفة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الناس عندما رأت مسلسل قبل 2011 طبقته في 2011، مما يوضح تأثير الدراما والأعمال الفنية.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد مسلسل واحد يعالج قضية مصر وهي العشوائيات وكيف تحسنت حياة الناس في الدويقة والأسمرات وغيط العنب وغيرها.

وتساءل: هل حد فكر يعبر عن النقلة اللي حصلت في البلد في الأعمال الفنية، مضيفًا: حد اتكلم عن كيفية مواجهة الأزمات وكيف أنقذت مصر الذين كانوا يغرقون في البحار بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها أهم مخرجين وكتاب سيناريو ومصورين متميزين، مؤكدا أن الرئيس السيسي شدد على دعم الدراما لإنتاج أعمال هادفة.