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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل ضد 3 متهمين ضبط بحوزتهم 850 قطعة ألعاب نارية

قرار ضد 3 متهمين ضبط بحوزتهم 850 قطعة ألعاب نارية
قرار ضد 3 متهمين ضبط بحوزتهم 850 قطعة ألعاب نارية
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق حجز 3 متهمين إدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بالجيزة على ذمة التحقيقات.

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيززة في ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة إدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبحوزتهما 850 قطعة من الألعاب النارية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن قيام ثلاث اشخاص،  بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما قرابة 850 قطعة من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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