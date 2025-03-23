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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

الحصان كان هيموتني .. أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة

أحمد السقا
أحمد السقا
إسلام خالد

تصدر الفنان أحمد السقا محركات البحث جوجل وأيضا السوشيال ميديا وذلك بعد ظهوره في برنامج "حبر سري" مع أسما إبراهيم، وقد لاقت تصريحاته تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف الفنان أحمد السقا عن العديد من الاسرار خلال ظهوره، كما رد على تسأل المثار حول الانتقادات التي توجه للجزء الثاني لمسلسل العتاولة الجزء الثاني.

كشف النجم أحمد السقا، عن رأيه في أداء ابنه ياسين السقا كممثل في مسلسل "سيد الناس"، مؤكدا أنه لم يتدخل في ترشيحه لأي عمل، وأنه يفضل أن يثبت نفسه بنفسه دون أي مجاملة أو مساندة خاصة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي .

أحمد السقا الفنان أحمد السقا حبر سري برنامج حبر سري العتاولة الجزء الثاني

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