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وزير الإعلام اللبناني: حريصون على استتباب الأمن في الجنوب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الإعلام اللبناني: حريصون على استتباب الأمن في الجنوب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أكد وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، مساء السبت، أن إسرائيل لا تملك أي مبرر لاستمرار اعتداءاتها على لبنان، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى جاهدة لضمان استقرار وأمن الجنوب من خلال نشر وتعزيز وجود الجيش اللبناني في المنطقة.

وفي تصريحات له عبر قناة "سكاي نيوز عربية"، شدد مرقص على أن الجيش اللبناني يعمل بفعالية على تنفيذ مهامه الميدانية، موضحًا أنه تم ضبط منصة لإطلاق الصواريخ في وقت سابق، وهو ما يتيح للجيش مواصلة التحقيقات في هذا الشأن. وأضاف: "سنواصل الضغط على إسرائيل عبر عدة قنوات لوقف اعتداءاتها على لبنان".

ذريعة إسرائيلية

وأشار الوزير إلى أن إسرائيل تستغل هذه الأحداث غير الواضحة كذريعة لمواصلة اعتداءاتها، رغم أنها لا تحتاج إلى مبررات لممارسة انتهاكاتها المستمرة، التي تشمل الخروقات الجوية والقصف المتواصل، إضافة إلى استمرار احتلالها لأجزاء من الجنوب اللبناني

.

وفي سياق متصل، أكد مرقص أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودًا مكثفة لمنع انزلاق لبنان إلى صراع جديد، لافتًا إلى أن الجيش اللبناني يعمل على تعزيز انتشاره في الجنوب لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما كشف مرقص عن قيام السلطات اللبنانية بإغلاق عدد من المعابر غير الشرعية على الحدود مع سوريا، ضمن إطار الإجراءات الأمنية للحد من أي تهديدات أو خروقات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت شهد فيه لبنان توترًا عسكريًا متصاعدًا، حيث أعلنت إسرائيل في وقت سابق من السبت عن شن هجمات على حزب الله بعد اعتراض ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من لبنان. ورغم توقف مؤقت لأعمال العنف، بدا أن وقف إطلاق النار على شفا الانهيار. في هذه الأثناء، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الضربات في لبنان.

وزير الإعلام اللبناني لبنان جنوب لبنان إسرائيل حزب الله

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