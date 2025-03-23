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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز طبي عالمي لجامعة حلوان.. بث حي لجراحة بالمنظار يحصد إشادة دولية

الفريق الطبي
الفريق الطبي
حسام الفقي

في إنجاز طبي يعكس التميز المصري في مجال المناظير، نجح فريق طبي من مستشفى بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان في تنفيذ بث حي لجراحة دقيقة ضمن فعاليات مؤتمر ENDO MED 2025، الذي شهد مشاركة تسع دول من حوض البحر المتوسط.

تميزت الجراحة، التي تم بثها مباشرةً، بإجراء عملية شق عضلة البواب بالمنظار، والتي استغرقت 20 دقيقة فقط، وسط إشادة واسعة من الخبراء العالميين بمهارة الفريق الطبي المصري.


أجرى العملية الدكتور أحمد مدكور والدكتور عمرو الفولي، بمشاركة فريق طبي متميز ضم الدكتورة ندى الدمياطي، زالدكتور حمدي السيد، والدكتور عمرو عبد العظيم، بينما تولى التخدير الدكتور أحمد الطوانسي، في تعاون يعكس التكامل والاحترافية داخل مستشفيات جامعة حلوان.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية والتعليمية بالجامعة، ويؤكد قدرة الفرق الطبية المصرية على تحقيق نجاحات عالمية في مختلف التخصصات.

وقال إن الجامعة تضع تطوير المستشفيات الجامعية على رأس أولوياتها، بما يضمن تقديم خدمات طبية متقدمة وتعليم طبي عالي الجودة.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن فخرها بفريق العمل الذي نجح في إتمام الجراحة بمستوى احترافي متميز، مؤكدةً أن هذا الحدث يعكس كفاءة الأطباء المصريين وقدرتهم على المنافسة عالميًا.

وأشادت بالدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في دعم البحث العلمي والتدريب الطبي المستمر، مشيرةً إلى أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكامل من إدارة الجامعة وتضافر جهود الفرق الطبية والإدارية.

وقد لاقت العملية إشادة واسعة من الخبراء الدوليين المشاركين في المؤتمر، الذين أثنوا على دقة التنفيذ، حيث وصفوا الأداء بأنه "عرض احترافي متميز"، وأشادوا بسرعة ودقة الإجراء الذي تم تقديمه في بث مباشر أمام المختصين من مختلف الدول.

كما أكد الفريق الطبي المصري أن مثل هذه الإنجازات تبرهن على قدرة الأطباء المصريين على تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية، بل والتفوق في بعض المجالات على كبرى المراكز الدولية.

ويعود هذا النجاح إلى تضافر جهود فريق المناظير بمستشفى بدر الجامعي، الذي واصل العمل بإخلاص  بمشاركة متميزة من أطباء التخدير والتمريض وقسم الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى فريق البث الحي الذي نقل الحدث باحترافية.

وقد أعرب الفريق الطبي عن امتنانه لإدارة الكلية والمستشفى لدعمهما المستمر وتوفير الإمكانيات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث العلمي المتميز.

التميز المصري فريق طبي من مستشفي بدر مستشفي بدر الجامعي جامعة حلوان

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