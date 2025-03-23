قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلصت على بنتي بأوامر عليا.. اعترافات مضيفة طيران التجمع أمام المحكمة
رئيس الوزراء يتابع إتاحة الأراضي لمشروعات الهيدروجين..وموقف الطاقة بالصيف
استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس
صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيوم
بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
كامل الوزير: الانتهاء من تطوير الدائري بالكامل قبل افتتاح المتحف المصري
كامل الوزير: الخط الرابع للمترو يمتد من ميدان الحصري حتى العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يناقش جهود تلبية الاحتياجات البترولية وتعزيز قطاع التعدين
كامل الوزير: الانتهاء من الأعمال السطحية لمترو الأنفاق بمحيط المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
وزير النقل يوجه بالانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع الأتوبيس الترددي BRT قبل 30 مايو القادم
النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشئون النيابية: دراسة مقترح يلزم العامل بتقديم استقالته بنفسه

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

قال  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.

و قال  النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المقترح بهدف القضاء على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.

و لفت النائب إلى أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.

و قال المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع القانون.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الحكومة العامل مقترح النائب إيهاب منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر 2025

ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

ونش طائش يصدم سيارات

السيارات طارت.. ونش طائش يتسبب في كارثة بحدائق الأهرام والقبض على السائق |تفاصيل

صرف مرتبات شهر مارس

زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات

بايرن ميونيخ

إخفاء تسجيلات الحادث| وفاة نجم بايرن ميونخ تثير الجدل.. ماذا حدث؟

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد العطلة وعدد الأيام الرسمية للقطاعين العام والخاص

عيد الفطر 2025.. تعرف على موعد العطلة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص

طقس اليوم

طقس اليوم | الأرصاد تكشف درجات الحرارة

زيزو

زيزو في الأهلي.. حقيقة توقيع نجم الزمالك للأحمر والعقد المنتشر على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

نتنياهو

المعارضة الإسرائيلية تدعو لإضراب عام مع سعي نتنياهو للإطاحة بـ بار

أرشيفية

حماس: العدوان الإسرائيلي يستوجب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا

وزير الخارجية والهجرة

وزير الخارجية: الدفاع عن الأمن القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية

بالصور

جفاف الشفاه وعلاقته بنقص الفيتامينات وطرق ترطيبها

جفاف الشفاه وعلاقته بنقص الفيتامينات و طرق ترطيبها
جفاف الشفاه وعلاقته بنقص الفيتامينات و طرق ترطيبها
جفاف الشفاه وعلاقته بنقص الفيتامينات و طرق ترطيبها

الطعام الحار سبب المشاكل النفسية.. طبية توضح

الاطعمة الحارة
الاطعمة الحارة
الاطعمة الحارة

لمرضى السكر والقلب.. ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟
ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟
ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟

ببدلة بيضاء.. ديانا هشام تعلن خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة ديانا هشام
خطوبة ديانا هشام
خطوبة ديانا هشام

فيديو

متهم - أرشيفية

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق مينى باص بالدقهلية

لقطة من الفيديو

فيديو مثير لـ 3 أشخاص يرتدون أقنعة بالشارع

فريدة سيف النصر

محدش يقدر يملى مكان محمد رمضان.. فريدة سيف النصر تدافع عن هؤلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد