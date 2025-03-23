ملك الأفورة لقبي على السوشيال ميديا.. أحمد عبدالعزيز يكشف أسراره لأول مرة

تصدر الفنان أحمد عبدالعزيز محركات البحث جوجل وأيضا السوشيال ميديا وذلك بعد ظهوره في برنامج "سابع سما" مع راغدة شلهوب، وقد لاقت تصريحاته تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://youtube.com/shorts/NA-5RVgVuw4

وكشف الفنان أحمد عبدالعزيز، عن العديد من الأسرار خلال ظهوره، وعلّق على وصفه بـ«ملك الأفورة»، كما كشف عن تفاصيل حالته الصحية التي أبعدته عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

يُذكر أن أحمد عبدالعزيز يُعد من أبرز نجوم الدراما المصرية في فترة التسعينيات، وشارك في العديد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا، مثل «المال والبنون» و«من الذي لا يحب فاطمة» و«ذئاب الجبل»، حيث اشتهر بأدواره القوية التي تتسم بالحضور الطاغي والانفعالات الحادة، مما جعله مادة خصبة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/NA-5RVgVuw4