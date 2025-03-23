استعدادا لعيد الفطر.. تكثيف جهود النظافة العامة ورفع الإشغالات بأسوان

تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بأسوان جهودها على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية للإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بتنفيذ أعمال جرد الأتربة ، ورفع كفاءة النظافة العامة وتهذيب الأشجار بطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، فضلاً عن رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والداخلية .

عيد الفطر المبارك

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة للإشغالات عبارة عن تندات ، علاوة على القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

بينما تم فى نفس الوقت تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، فضلاً عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والشوارع والميادين .

وتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 25 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 28 مارس الجارى حيث إستهدفت إزالة 111 حالة تعدى بمساحة 38 ألف و 230 م2 بمختلف المدن والمراكز .

وأوضح المحافظ أنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف ، والإشراف المتواصل من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 46 حالة تعدى بمساحة 9450 م2 بنطاق حى جنوب ، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة.