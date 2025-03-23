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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفاع مضيفة طيران التجمع يشكك في تقارير مستشفى العباسية

مضيفة الطيران
مضيفة الطيران
رامى المهدي

تواصل محكمة استئناف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الاستماع إلى طلبات دفاع مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة.

محاكمة مضيفة طيران التجمع

وتسائل دفاع مضيفة الطيران، كيف لأم أن تقتل نجلتها فلذة كبدها؟، مطالبا بضم وارفاق التقارير الطبية التي تمت مع المتهمة.

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة الجديدة.

وسألت المحكمة المتهمة: انتي قتلتي بنتك؟"، فردت المتهمة قائلة: "أيوة يافندم، انا قتلت بنتي بس ربنا هو اللي أمرني اني اقتلها، عشان اصعد للسماء".

واستطردت المتهمة أمام هيئة المحكمة، سيدنا عيسى وسيدنا موسى طلبوا مني اني اقتل بنتي عشان أصعد للسماء، وبالفعل قتلت بنتي ومكنتش حاسه بأي حاجه.

وتابعت: بعد ما طعنت بنتي، ضربت نفسي بالسكين ومكنتش حاسة بنفسي".

مضيفة محكمة القاهرة مضيفة طيران التجمع

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