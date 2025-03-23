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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 7 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بمنطقة المرج

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة احداث عاهة مستديمة في عينه شخص بمنطقة المرج.

 عاهة مستديمة بعينه 


وجاء خلال التحقيقات، أن المتهم ضرب المجني علي وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بواسطة سلاح أبيض مطواه وتسبب في أحدث عاهة مستديمة بالبصر للعين اليسري الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وعلي  النحو المبين بالتحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عامل متهم بالتشاجر مع جاره وإصابته بعاهة مستديمة، وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية اخري شهدت منطقة أبو زعبل، في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، قام خلالها زوج باشعال النيران في زوجته بعد القاء بنزين عليها في نهار رمضان، وتسبب في إحداث حروق من الدرجة الثالثة بأنحاء متفرقة من جسدها، وجرى نقلها لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من مستشفى السلام، يفيد باستقبال امرأة تبلغ من العمر 39 عاما، مصابة بعدة حروق، وأجريت لها الإسعافات الأولية، وما زالت حالتها حرجة.
وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة تدعى "ع. ع. د" ، 39 عاما، حيث سكب زوجها البنزين عليها، وأشعل النيران بها، ما تسبب في وصول النيران إلى جميع أعضاء جسمها، ونقلت السيدة إلى مستشفى السلام، وجارٍ التحقيق.
وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز الخانكة من القبض على الزوج وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
وأفاد مصدر طبي، بأن حالة السيدة مصابة بحروق في كافة أنحاء الجسد بنسبة 35%، وتتلقى العلاج حاليا في حالة خطيرة، وتم حجزها للعلاج وجار عمل اللازم.

محكمة جنايات شمال القاهرة مجمع محاكم العباسية معاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات عاهة مستديمة

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