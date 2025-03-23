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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة التخطيط: تقليل الفجوة بين الحضر والريف يحقق الاستدامة

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
آية الجارحي   -  
هاجر رزق

أكدت الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ، أن التحول نحو التنمية المستدامة يتطلب نهجًا شاملاً يركز على تقليل الفجوة بين الحضر والريف، وتعزيز التمكين المالي للمجتمعات المحلية.

وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن رؤية مصر تعتمد على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال دعم المشروعات الخضراء التي تساهم في رفع كفاءة الموارد وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة.

التركيز على تمكين الفاعلين المحليين في التنمية

 وأشارت إلى أن الوزارة تركز على تمكين الفاعلين المحليين في التنمية، من خلال تحقيق تكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما أكدت أن مصر نجحت في تحقيق تقدم ملموس في مسار التنمية المستدامة خلال عام 2023، حيث تم تنفيذ أربع مبادرات رئيسية تستهدف تسريع تحقيق الأهداف التنموية المصرية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تبني سياسات مبتكرة تساهم في تحقيق التحول الأخضر، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي رائد في التنمية المستدامة.

المشروعات الخضراء المجتمع المدني القطاع الخاص المجتمعات المحلية الريف الحضر

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