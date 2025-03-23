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وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة هواوي، والهيئة العربية للتصنيع، وشركة المستقبل للتكنولوجيا، وذلك بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية وفحص الأنسجة والخلايا رقمياً عن بُعد «RDPS» واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يستهدف إنشاء شبكة متكاملة لمسح وتداول وأرشفة الشرائح الرقمية، لفحص وتحاليل الأنسجة والخلايا، وكتابة تقارير الباثولوجي «عن بُعد» ودعم قدرات التشخيص بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تكوين قاعدة بيانات متكاملة لخدمة أبحاث وعلاجات الأورام، ومختلف متطلبات فحص وتحليل الأنسجة والخلايا رقمياً.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة أهم الإجراءات التي تم تنفيذها خلال عمل الدراسات الفنية للمشروع، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، التي تستهدف تكثيف الجهود لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي والتطبيب عن بعد، والعمل على تحقيق رؤية «مصر 2030» واستكمال التحول الرقمي للمنظومة الطبية وتحويل المستشفيات إلى مراكز بحثية جاذبة للكوادر الطبية، مؤكداً أن إدخال الباثولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يساهم بدوره في تحسين قدرات تشخيص وعلاج مرضى الأورام.

الموقف الحالي للباثولوجيا الرقمية عالميا 

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث الموقف الحالي للباثولوجيا الرقمية عالميا ومحليا، والتجارب السابقة على مستوى دول العالم والمشاريع المرتبطة بالمشروع داخل وزارة الصحة، فضلاً عن العمل على توطين صناعة أجهزة الباثولوجي في مصر وإنشاء مراكز بحثيه متخصصة ومتطورة في مجالات علاج الأورام، إضافةً إلى مناقشة سبل تأهيل الكوادر وبناء القدرات والتدريب المستمر والمتخصص وإدخال الذكاء الاصطناعي في التشخيص وبروتوكولات علاج مرضى الأورام، حيث شدد الوزير في هذا الشأن على أهمية تعظيم تخصص تشخيص وعلاج الأورام على مستوى الجمهورية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مقترح المرحة الأولى للمشروع، ويشمل 3 مراكز رئيسية و7 مراكز فرعية بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، ومن المقرر تنفيذه خلال 6 أشهر، على أن تكون المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر، معملا رئيسيا لتجميع وتحليل وحفظ بيانات الباثولوجيا الرقمية على مستوى الجمهورية، وأن يكون مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج مركز البيانات الرئيسي لحفظ وتحليل بيانات زراعة الأعضاء ومرضى الأورام على مستوى الجمهورية، والمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية "CDC"، كمركز البيانات الرئيسي لتحليل وحفظ بيانات التحسب للأمراض المتوطنة وفحص وتحليل الأنسجة والخلايا للمبادرات والأمراض الوقائية، فضلاً عن 4 إلى 5 مراكز أورام موزعة جغرافياً على الوجهين البحري والقبلي، و3 إلى 4 مراكز متخصصة في صحة المرأة، لخدمة المبادرات.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومن جانب الهيئة العربية للتصنيع، اللواء الدكتور خالد المنشاوي، نائب رئيس الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، ومن جانب شركة هواوي السيد لامين، رئيس القطاع الصحي بهواوي مصر، والسيد محمد أسامة، نائب رئيس القطاع الصحي بهواوي مصر، والسيد ارين، رئيس قطاع حلول التخزين بهواوي مصر وشمال أفريقيا، والسيدة لونا مديرة الحلول بالقطاع الصحي بشركة هواوي، ومن جانب شركة المستقبل للتكنولوجيا، السيد أحمد زكريا المدير التنفيذي للشركة، والسيد محمد لبيب، مصمم المشروع، والسيد باسم عبدالحميد، مدير المشروع الفني، والدكتور عصام عياد، رئيس وحدة علم الباثولوجيا الرقمية بجامعة القاهرة.

وزير الصحة مصر 2030 المستشفيات شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا

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