250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين .. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الدعم الإضافي للمستفيدين من منظومة الدعم، إذ يحصل حاملو البطاقات التموينية على سلع بقيمة 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا، في حين تصل القيمة إلى 250 جنيهًا، للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر، بوصفها منحة إضافية خلال شهري مارس وأبريل، بمناسبة شهر رمضان المبارك وأعياد المسلمين والمسيحيين، ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأشد احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.

رسالة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وزارة التموين، أفادت في بيان رسمي، أنها بدأت إرسال إشعارات إلى المستحقين للدعم الإضافي، عبر بون صرف الخبز، لإبلاغهم بقيمة المبلغ المضاف إلى بطاقاتهم التموينية.

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ويجب على المواطن بحسب البيان، مراجعة بون الصرف بعد استلام الخبز، فإذا كان مدونًا عليه «تم إضافة مبلغ 125 جنيهًا» أو «تم إضافة 250 جنيهًا»، فهذا يعني أنه من مستحقي الدعم الإضافي، أما إذا لم تظهر أي رسالة، فهذا يدل على عدم استحقاقه الدعم.

مخزون السلع الأساسية

حرصت الوزارة على تأمين مخزون كبير من السلع الغذائية الأساسية، لضمان توفرها للمواطنين عبر فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بصرف زيادات مالية على بطاقات التموين، ضمن حزمة اجتماعية جديدة، تتمثل في 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين أو أكثر، لمدة شهرين بدءًا من شهر رمضان الجاري.

الفئات المستحقة لمنحة الدعم الإضافي

مصادر أفادت بأن عدد البطاقات التي تتمتع بالدعم الإضافي في محافظة القاهرة عددها 500 ألف بطاقة، في حين أن عدد البطاقات المستفيدة من الدعم بمحافظة الجيزة بلغت 600 ألف بطاقة.

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كانت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بصفتيهما، مؤخرًا، بشأن أسباب عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية على بطاقات التموين، وأوضحت في الطلب أن هذا التأخير يعكس عدم مسؤولية الحكومة، خاصةً بعد الإعلان الرسمي عن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وذكرت النائبة أن رئيس مجلس الوزراء كان أعلن في وقت سابق عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين، ضمن إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، بحيث يحصل الفرد الواحد على 125 جنيهًا، في حين يحصل الفردان على 250 جنيهًا، إلا أن المواطنين فوجئوا عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري بعدم تفعيل هذا القرار، ما أثار حالة من التساؤل والاستياء بينهم.