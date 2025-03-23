قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي نصدق المعجزات المذكورة في القرآن وإحنا ماشوفنهاش؟ علي جمعة يجيب
خالد أبو بكر: فخور بأن أستاذي فتحي سرور.. وفريد الديب برنس المحاماة
تعرف على طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس عاصمة مصر
الشبشب هو الحل.. سلوى خطاب: لا أؤمن بأساليب التربية الحديثة
خالد أبو بكر: آمال ماهر صوت مصر بلا منافس.. وشرين ثروة غنائية كبيرة
الأردن يحبط محاولة تسلل شخصين قادمين من الأراضي السورية
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في 7 محافظات |قدم الآن
250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين
المفتي: انتصار العاشر من رمضان 1973 كـ غزوة بدر الثانية
برنامج أجمل ناس يرسم البهجة على وجوه المكافحين ببني سويف مع عمرو الليثي
وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية
والدها سورى واسمه محمد| الراقصة بدرة مع رامز: حبيت مليونير مصري عنده أولاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية
250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية
خدمات صدى البلد

منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين .. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الدعم الإضافي للمستفيدين من منظومة الدعم، إذ يحصل حاملو البطاقات التموينية على سلع بقيمة 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا، في حين تصل القيمة إلى 250 جنيهًا، للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر، بوصفها منحة إضافية خلال شهري مارس وأبريل، بمناسبة شهر رمضان المبارك وأعياد المسلمين والمسيحيين، ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأشد احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.

رسالة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وزارة التموين، أفادت في بيان رسمي، أنها بدأت إرسال إشعارات إلى المستحقين للدعم الإضافي، عبر بون صرف الخبز، لإبلاغهم بقيمة المبلغ المضاف إلى بطاقاتهم التموينية.

اقرأ أيضًا:

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية
250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

ويجب على المواطن بحسب البيان، مراجعة بون الصرف بعد استلام الخبز، فإذا كان مدونًا عليه «تم إضافة مبلغ 125 جنيهًا» أو «تم إضافة 250 جنيهًا»، فهذا يعني أنه من مستحقي الدعم الإضافي، أما إذا لم تظهر أي رسالة، فهذا يدل على عدم استحقاقه الدعم.

مخزون السلع الأساسية

حرصت الوزارة على تأمين مخزون كبير من السلع الغذائية الأساسية، لضمان توفرها للمواطنين عبر فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بصرف زيادات مالية على بطاقات التموين، ضمن حزمة اجتماعية جديدة، تتمثل في 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين أو أكثر، لمدة شهرين بدءًا من شهر رمضان الجاري.

الفئات المستحقة لمنحة الدعم الإضافي

مصادر أفادت بأن عدد البطاقات التي تتمتع بالدعم الإضافي في محافظة القاهرة عددها 500 ألف بطاقة، في حين أن عدد البطاقات المستفيدة من الدعم بمحافظة الجيزة بلغت 600 ألف بطاقة.

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية
250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

كانت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بصفتيهما، مؤخرًا، بشأن أسباب عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية على بطاقات التموين، وأوضحت في الطلب أن هذا التأخير يعكس عدم مسؤولية الحكومة، خاصةً بعد الإعلان الرسمي عن الحزمة الاجتماعية الجديدة. 

وذكرت النائبة أن رئيس مجلس الوزراء كان أعلن في وقت سابق عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين، ضمن إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، بحيث يحصل الفرد الواحد على 125 جنيهًا، في حين يحصل الفردان على 250 جنيهًا، إلا أن المواطنين فوجئوا عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري بعدم تفعيل هذا القرار، ما أثار حالة من التساؤل والاستياء بينهم.

منحة الدعم الإضافي منحة الدعم الإضافي للتموين وزارة التموين رسالة الدعم الإضافي الفئات المستحقة لمنحة الدعم الإضافي منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد العطلة وعدد الأيام الرسمية للقطاعين العام والخاص

عيد الفطر 2025.. موعد الإجازة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 .. وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

عملة مصرية

احتفالًا بعيد الفطر .. تبكير صرف معاشات أبريل 2025

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت أمس؟.. 7 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

زيزو

تعليق مفاجئ من أيمن يونس علي توقيع زيزو للأهلي

قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

يستمر شهرين .. قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد واحمد مكي

مسلسل الغاوي الحلقة 8.. عائشة بن أحمد تنقذ عائلة أحمد مكي

روجيه مارتين دو غار

روجيه مارتين دو غار وجائزة نوبل.. لماذا استحقها؟

لام شمسية

لام شمسية الحلقة 8: انهيار أمينة خليل بعد مشاهدة واقعة تحرش في منزلها

بالصور

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24 .. سما ابراهيم تجبر زوجها صبري فواز على طلاق جيهان خليل

صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

وصفة مصرية لذيذة.. الفطير الشرقي بسجق المطاعم بأسهل طريقة

الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم

أضرار الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر
اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر
اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر

فيديو

احمد ماهر

رفض يعتذر للزعيم وقال لا حياء في الفن.. تصريحات جرئية للفنان احمد ماهر

اسرار أحمد السقا تكشف في حبر سري

جزء ثاني من مافيا و ركبي بتخبط في حالة واحده.. أسرار أحمد السقا |فيديو

أحمد عبدالعزيز

ملك الأفورة لقبي على السوشيال ميديا.. أحمد عبدالعزيز يكشف أسراره لأول مرة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: حريصون على تزويد قوات الدفاع الجوي بأحدث المنظومات لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد