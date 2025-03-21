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رسمياً.. زيادة 250 جنيهًا على بطاقة التموين| بشرى سارة لـ10 ملايين أسرة بعد العيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً.. زيادة 250 جنيهًا على بطاقة التموين| بشرى سارة لـ10 ملايين أسرة بعد العيد

زيادة 250 جنيهًا على بطاقة التموين.. بشرى سارة لـ10 ملايين أسرة بعد العيد
زيادة 250 جنيهًا على بطاقة التموين.. بشرى سارة لـ10 ملايين أسرة بعد العيد

يبحث الكثير عن تفاصيل زيادة التموين الجديدة ، والتي تم صرفها بدءا من الثلاثاء الماضي بقيمة 125 جنيها و 250 جنيها حسب عدد الأفراد في البطاقة ، وذلك لنو 10 ملايين بطاقة من الأكثر احتياجا.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي جاءت بتوجيهات من الرئيس لتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

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2 مليار جنيه لصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة خصصت 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا، ويشمل هذا الدعم زيادات بقيمة:

  • 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد
  • 250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين فأكثر

وسيتم صرف هذه الزيادات خلال شهري مارس وأبريل 2025 أي بعد العيد، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة.

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وأكد الوزير أن الحزمة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، حيث تم توفير الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً من خلال الدعم النقدي المباشر.

مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة

في إطار الدعم المقدم للقطاع الصحي، أوضح وزير المالية أنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، مع بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية. وأضاف أنه خلال النصف الأول من شهر مارس فقط، تم علاج 15 ألف حالة ضمن المبادرة، التي تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، مثل:

  • جراحات الأورام
  • جراحات القلب
  • جراحات المخ والأعصاب
  • جراحات العظام والرمد
  • الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية
  • زراعة الكلى والكبد والقوقعة

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بـ3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تعالج سنويًا حوالي 2.35 مليون حالة على نفقة الدولة، بدعم مباشر من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.

 زيادة 300 جنيه لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان

ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف "مساندة إضافية" بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، ليستفيد من هذه الزيادة نحو 4.7 مليون أسرة.

كما أعلن عن رفع قيمة الدعم النقدي الشهري لمستفيدي البرنامج بنسبة 25%، اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

3.5 مليار جنيه لدعم مزارعي القطن وسداد مستحقاتهم

وفي إطار دعم القطاع الزراعي، أكد الوزير أن الحكومة أتاحت 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، مع تحمل الدولة فارق السعر بقيمة 2000 جنيه لكل قنطار، مما يرفع التكلفة الإجمالية للدعم إلى 3.5 مليار جنيه.

رفع سعر توريد القمح المحلي وزيادة الدعم للمزارعين

كما أشار الوزير إلى أنه تم إقرار زيادة قدرها 200 جنيه في سعر أردب القمح المحلي، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك لدعم الفلاحين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، مما يحمل الدولة تكلفة إجمالية تبلغ 5.5 مليار جنيه.

وأكد أن التمويل اللازم لشراء كامل إنتاج القمح المحلي قد تم تدبيره، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل، مما يضمن استقرار الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح.

جهود متواصلة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ إجراءات لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال حزم حماية اجتماعية أكثر استهدافًا، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأقل دخلًا، وتوفير التمويل اللازم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف القطاعات.

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