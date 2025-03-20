أسوان في 24 ساعة.. بدء صرف الدعم الإضافى للتموين.. ومتابعة مبادرات التجميل بإدفو

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 19/3/2025.

فقد استمع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمطالب المواطنين فى اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ومسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات ، والمديريات الخدمية .

محافظ أسوان يواصل لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان إعداد وتوزيع 500 وجبة غذائية للأسر والأهالى بقرى الكلح غرب والبصيلية قبلى بمركز إدفو وذلك ضمن مبادرة "مطبخ المصرية" .

قومي المرأة بأسوان يواصل تقديم الوجبات الغذائية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام مديرية التموين ببدء صرف الدعم الإضافى للأسر المقيدة على البطاقات التموينية ، حيث يتم صرف 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر.

بدء صرف الدعم التمويني الإضافى لـ1,1مليون مواطن في أسوان

قام الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مطبخ ومائدة " أهلاً رمضان" بدعم من بنك الطعام المصرى لتوفير 500 وجبة للإفطار والسحور يومياً طوال شهر رمضان المعظم بإدفو .

محافظ أسوان يتفقد مبادرة 500 وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان بإدفو

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إدارة خدمة المواطنين بقيادة سندس حامد بتوزيع كراتين المواد الغذائية على المقيمين بقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو.

محافظ أسوان: توزيع كراتين المواد الغذائية على المقيمين بقرى مشروع وادي الصعايدة

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء أيمن الشريف بحضور فعاليات الاحتفال بشهر رمضان المبارك تحت شعار " رمضان فى أسوان حاجة تانية ".

تنظيم حفل رمضان في أسوان حاجة تانية وتكريم 25 طالبا متفوقا

قام الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات مبادرة " جميلة يا إدفو " .

جميلة يا إدفو.. مبادرة لتزيين وتجميل ونظافة المناطق الحيوية بالمدينة.. شاهد