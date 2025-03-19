تنظيم حفل رمضان في أسوان حاجة تانية وتكريم 25 طالبا متفوقا

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء أيمن الشريف بحضور فعاليات الإحتفال بشهر رمضان المبارك تحت شعار " رمضان فى أسوان حاجة تانية " والتى أقيمت على مسرح مدارس السلام الخاصة .

وذلك وسط مشاركة للدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والمهندس عمرو توفيق نائب رئيس مجلس إدارة مدارس السلام ، و محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان ، فضلاً عن لفيف من القيادات التعليمية وأولياء الأمور والطلاب .

" رمضان فى أسوان حاجة تانية "

واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطنى ، أعقبه تقديم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم قيام الطلاب بعدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة بأداء عزف وكورال المديرية والإنشاد الدينى وفقرات فنية وغنائية متنوعة خاصة بالشهر الكريم .

وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد 25 طالبا من الطلاب المتفوقين بمراحل التعليم المتنوعة ، وتم تحفيزهم لمواصلة النجاح والتفوق فى المراحل الدراسية المتتالية لتحقيق طموحاتهم وآمالهم وأولياء أمورهم للالتحاق بكليات القمة.

وكان قد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إدارة خدمة المواطنين بقيادة سندس حامد بتوزيع كراتين المواد الغذائية على المقيمين بقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو ، والتى لم يصلها أوجه الدعم المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتى ذلك من أجل إضفاء أوجه السرور والفرحة على وجوه المواطنين ، ولاسيما الأسر الأكثر إحتياجاً .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن شهر رمضان المعظم يشهد ملحمة من التكاتف والتلاحم بين الأجهزة التنفيذية ، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية ، تواكباً مع ما يتم تنفيذه من خدمات متنوعة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ولفت إلى أنه يتم توزيع كراتين المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور بمختلف المدن والمراكز بما يعكس الأجواء السعيدة التى تعم نفوس البسطاء بتوفير مثل هذه النفحات خلال الشهر الكريم .