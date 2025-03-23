كنفاني الملوك والمشاهير.. سر صنعة حلويات أبو خشبة من شوارع المحروسة

من شارع تحت الربع، الذي أصبح يُعرف الآن بشارع أحمد ماهر باشا، يستعرض حسن أبو خشبة، صانع الكنافة والقطايف منذ أكثر من 120 عامًا، سر الصنعة وما آلت إليه سنوات عدة من التعب والشقى إليه ولأسرته.

يقول حسن أبو خشبة في لقاء خاص مع هاني النحاس مقدم برنامج «ساعة الفطار»، والمذاع على قناة صدى البلد: طعم الكنافة الخاصة بنا فريدًا من نوعه أبا عن جد، حيث كان مفضلًا للملوك والمشاهير، من الملك فاروق إلى الرئيس جمال عبد الناصر، مرورًا بكبار الفنانين مثل محرم فؤاد وشفيق جلال.

وواصل حسن أبو خشبة: «المحل بدأ تحت اسم كنفاني الملك نظرًا لحب الملك فاروق لمنتجنا، وبعد ثورة 1952، تغيّر الاسم إلى كنفاني الجمهورية بعدما أصبح الرئيس عبد الناصر أيضًا من زبائنه المخلصين».

وأوضح حسن أبو خشبة أن سر تميز الكنافة لديهم هو طريقة تحضيرها الخاصة، حيث كانوا يصنعونها بالحليب البودرة بدلًا من الماء والدقيق، مما أكسبها نكهة فريدة جعلت كبار الشخصيات يُفضّلونها.

كما أشار إلى أن المحل بدأ بإعداد الكنافة على الفحم، ثم تطور إلى استخدام الخشب، فالغاز، وأخيرًا الآلات الحديثة لتلبية الإقبال الكبير من الزبائن.

ورغم التطور الذي طرأ على صناعة الكنافة بإدخال نكهات جديدة مثل المانجو والشوكولاتة والأناناس، فإن المحل لا يزال يحافظ على وصفته التقليدية، التي توارثها عبر أربعة أجيال.