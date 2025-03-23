خالد أبو بكر: آمال ماهر صوت مصر بلا منافس.. وشرين ثروة غنائية كبيرة

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الفنانة آمال ماهر أعظم صوت في الوطن العربي، ويمكنها أن تطرب الجمهور دون أي تجهيزات.

وأضاف أبو بكر، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج "أسرار"، على قناة النهار: "بالنسبة إلى شيرين عبد الوهاب، فأنا أحبها جدا، ونفسي تغني وبس، ولو ده حصل كنا أخدنا منها ثروة غنائية كبيرة جدا، ويا رب ما في حاجة تعطلها في حياتها".

وتابع المحامي الدولي والإعلامي: «بالنسبة إلى خناقة صوت مصر، فأنا أرى أنه آمال ماهر، والمناظرة والتنافس في هذا الشأن يجب أن ينحصر بين آمال وشيرين عبد الوهاب، وليس أنغام، لأن هذا اللقب يحصل عليه الفنان الذي يمكنه غناء موال بعدما يستيقظ مباشرة دون أي تجهيزات».