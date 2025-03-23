أسعار المنتجات تصعد بأرباح مصر للصناعات الكيماوية لتسجل 374 مليون جنيه في 8 أشهر

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 17%، خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2024.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات تسجيل صافي ربح بلغ 374.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية فبراير 2025، مقابل أرباح بقيمة 319.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت مصر لصناعة الكيماويات، إلى أن نمو الأرباح خلال تلك الفترة يرجع لزيادة أسعار بيع المنتجات، وارتفاع الإيرادات التمويلية، بالإضافة إلى أرباح فروق العملة.

يشار أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 341.06 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية يناير 2025، مقابل 308.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

تنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة