الحديد والصلب للمناجم: إنتاجنا وصل 157 مليون جنيه فبراير الماضي

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 156.75 مليون جنيه.

مناجم الواحات البحرية

وأوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال يناير بلغت 156.69 مليون جنيه.

وأضافت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 57.97 ألف جنيه.

نتائج نصف سنوية

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، سجلت صافي ربح بلغ 154.91 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 73.77 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2023.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر إلى 312.47 مليون جنيه، مقابل 167.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

تأسيس الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

وكان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.