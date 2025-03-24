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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسامة كهنة جدد ومكرسة جديدة بإيبارشية المنيا.. صور

رسامة كهنة جدد
رسامة كهنة جدد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا القداس الإلهي، أمس، بكنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة شلبي التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنتها وعدد من الآباء كهنة الإيبارشيات المجاورة، وقبل القداس صلى صلوات تكريس إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، ونالت المكرسة الجديدة اسم براكسيا، كما تم قبول فتاتين مبتدئتين للتكريس. 

رسامة كهنة جدد 

وفي السياق ذاته سام نيافته عقب صلاة الصلح سبع شمامسة كهنة جدد، وهم:  
١- الشماس باسم سمير للخدمة بكنيسة الشهيد مار يوحنا المعمدان في قرية عكاكا التابعة للإيبارشية باسم القس توما.
٢- الشماس مرقس القمص دميان للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار في قرية صفط الخمار التابعة للإيبارشية باسم القس دميان. 


٣- الشماس بيشوي القمص بولس للخدمة بمذبح القديس الأنبا أبرآم في قرية الشيخ خليل التابعة للإيبارشية باسم القس باخوميوس.
٤- الشماس بيشوي نزيه للخدمة بمذبح القديسين قزمان ودميان في قرية الفواخر التابعة للإيبارشية باسم القس ميصائيل. 
٥- الشماس فليمون فيلبس للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس في قرية تلة التابعة للإيبارشية باسم القس ثيؤفان. 
٦- الشماس كيرلس وجيه كاهنًا عامًا للخدمة بكنائس قريتي طوّه والشيخ نجيم التابعة للإيبارشية باسم القس جبرائيل. 
٧- الشماس كيرلس جرجس للخدمة بكنيسة الشهيد أبي سيفين في قرية أبو جريد التابعة للإيبارشية باسم القس نحميا. 
هذا ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير البراموس بوادي النطرون.

الأنبا مكاريوس أسقف المنيا القداس الإلهي القداس الكهنة

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