الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان

ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

الصلاة المؤثرة

شارك في الصلاة القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، والأب أنطونيوس مقار، راعي كنيسة القديس أنطونيوس الكبير، بلبنان، وشعب خدمة القديس يوسف لإخوة الرب بالكنيسة.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الصلاة المؤثرة"، مختتمًا كلمته بتهنئة جميع الأمهات بعيدهن. وفي نهاية القداس، كرم الأنبا باسيليوس الأمهات المثاليات من الرعية.

تضمنت الزيارة أيضًا تفقد الأب المطران لفصول خدمة التربية الدينية بالكنيسة، مقدمًا كلمات التشجيع لأبنائه وبناته، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة يوميًا، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.