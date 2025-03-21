رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تكريم نجوم الفن والأمهات المثاليات بكنيسة المقطم.. صور

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل السحور الرمضاني الذي نظمته مجموعة المحبة بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم، مساء اليوم الخميس، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والدكتور القس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والدكتور أسامة السروجي، مدير أوقاف المقطم، والأب باسيليوس، كاهن كنيسة السيدة العذراء، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وسط حضور مجتمعي كبير.

أهمية ترسيخ قيم المحبة والتعايش

وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور القس أندريه زكي على أهمية ترسيخ قيم المحبة والتعايش، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يمتلك وعيًا جمعيًّا يبحث دائمًا عن المشترك الإنساني، حيث تتجلى روح المحبة بوضوح في أوقات التحديات. وأضاف أن مصر قدّمت نموذجًا فريدًا في العيش المشترك والتسامح، مما عزز قدرتها على مواجهة دعاوى الكراهية والعنف التي أدت إلى انهيار مجتمعات أخرى، مشددًا على أن التماسك المجتمعي والسلام هما الركيزتان الأساسيتان لنهضة أي وطن.

كما أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بدور الكنيسة الإنجيلية بالمقطم في ترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية، موجّهًا تحية خاصة إلى مبادرة "مجموعة المحبة"، التي تأسست عام ٢٠١١ كمنصة لتعزيز التواصل والعلاقات بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال تنظيم لقاءات دورية ومبادرات اجتماعية تهدف إلى نشر قيم المحبة والتلاحم بين جميع أبناء الوطن.

وتضمن الحفل تكريم عدد من الشخصيات البارزة، حيث تم تكريم الفنانة إلهام شاهين تقديرًا لعطائها الفني والإنساني، إلى جانب الفنان أحمد عبد العزيز، والشاعر هشام الجخ، والفنان إدوارد، والفنان فريد النقراشي، والفنان ميدو عادل، والفنانة التشكيلية نشوى عمران، والفنان مصطفى عماد، تقديرًا لإسهاماتهم الفنية والإبداعية.

كما شهد الحفل تكريم عدد من الأمهات المثاليات، حيث تم تكريم السيدة دعاء محمد محمد، والسيدة وفاء محب داوود، تقديرًا لعطائهن وتفانيهن في تربية أبنائهن وغرس روح العطاء والتسامح في المجتمع.

بدوره، رحب الدكتور القس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع شخصيات متميزة في مختلف المجالات، وموجهًا شكره وتقديره لـمجموعة المحبة على جهودها في تعزيز قيم المحبة والتسامح، ومؤكدًا أهمية الاحتفاء بالنماذج المجتمعية التي تسهم في نشر الخير والسلام.