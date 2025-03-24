مسلسل الحلانجي.. عبير صبري تتزوج محمد رجب كـ محلل بعد انفصالها

تصاعدت الأحداث في مسلسل "الحلانجي" الذي يعرض حصريًا على قناة النهار يوميًا الساعة 8 مساءً في رمضان 2025، وذلك بعد زواج "جيجي" عبير صبري من "طه" محمد رجب كمحلل لها بعد انفصالها عن زوجها، وذلك ضمن أحداث الحلقة 22.

بسبب الغيرة والعصبية، انفصلت "جيجي" عبير صبري عن زوجها، بعد عدة طلقات، حيث لم يمكن لهما العودة إلا بوجود محلل، واقترح "شكري" محمود قابيل على "جيجي وعماد" أن يكون "طه" هو المحلل لكي يتزوجا من جديد.

وحاول "شكري" أن يخبر "طه" بهذا العرض ليرفض طه عرض الزواج، ويقنعه أن يتزوج منها ليوم واحد فقط، حتى تستطيع العودة لزوجها عماد مرة أخرى، لكن تنقلب الأحداث رأساً على عقب بعدما كشف "طه" أنه يمتلك بعض الفيديوهات لـ "مجدي" طارق صبري، وبدأ يهدده بها.

ومازالت أحداث مسلسل "الحلانجي" تكشف عن مفاجأة تلو الأخرى، وتشهد الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت أيضاً.

قصة مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل "الحلانجي" حول شخصية "طه" محمد رجب، وهو رجل ذكي اجتماعيًا يتمتع بقدرة استثنائية على التلاعب بالمواقف والتعامل مع المشاعر، ويتمكن من استخدام الحيل والدهاء للخروج من الأزمات التي يواجهها، دون أن يكون شريرًا بالفطرة.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة المسلسل: محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

يعرض المسلسل على قناة النهار دراما يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً، والنهار الساعة 10 مساءً، وقناة الظفرة الساعة 9 مساءً، وقناة روتانا دراما 1 صباحًا، وlbc الساعة 11 مساءً، كما يعرض على منصة Viu.