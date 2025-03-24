قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس
ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
دعاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. مكتوب ومستجاب
بعد عرض وتقابل حبيب 23.. نيكول تمازح الجمهور على طريقة رقية العسكري
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ أنشطة عسكرية في قطاع غزة
زلزال يضرب عروش أغنى 9 رجال في العالم.. 294 مليار دولار تتبخر خلال أيام
بلومبرج: إدارة ترامب تواجه أكثر من 150 دعوى قضائية في شهرين
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
كيفية صلاة التهجد وقيام الليل بالتفصيل.. اعرف الفرق بينهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي

أقساط تأمينية- صورة أرشيفية
أقساط تأمينية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام  2023 بنمو وصل 27.9%.
 

تأمينات الممتلكات والمسئوليات

أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال  العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التكافلي

حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

الأقساط التأمينية شركات التأمين تأمينات الأشخاص قانون التأمين الأقساط المحصلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وفاة الدكتور إمام رمضان

صاحب فتوى سرقة الكهرباء.. وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء اجازة العيد

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الخاص والحكومي

زيزو وممدوح عباس

بعد التطاول على والده.. زيزو يرفض تدخل ممدوح عباس في تجديد عقده

حالة الطقس

حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إدارة ترامب تضغط لتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل

صورة أرشيفية

بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة

صورة أرشيفية

كامالا هاريس تفكر في الترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا.. وترامب يوجه لها نصيحة

فيديو

صورة أرشيفية

بعد سنوات من الغموض.. عادل إمام يكشف سر الاسم الأشهر في مدرسة المشاغبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد