الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد عملاء التمويل العقاري خلال شهر يناير 2025 بنسبة بنمو 47.2%، على أساس سنوي.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وشهدت التمويلات الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر، ارتفاعا بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

إجمالي أرصدة التمويل العقاري

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.