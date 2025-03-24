بوجلبان يؤجل حسم مصير إيبوكا مع المصري لنهاية الموسم

قرر التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي المصري، تأجيل البت في مستقبل المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي .

وذلك بهدف تقييم مستواه بشكل دقيق ومعرفة مدى حاجة الفريق إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تألقه في المباريات الأخيرة.

وكان إيبوكا قد انضم إلى المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من سيراميكا كليوباترا، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق. وجاءت الصفقة بعقد يمتد لستة أشهر، مع إمكانية التجديد حال رغبة إدارة النادي في ذلك، ويسعى الجهاز الفني لمتابعة اللاعب عن كثب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

على صعيد آخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويسعى المصري لتحقيق الفوز في هذه المواجهة لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث يطمح الجهاز الفني واللاعبون لمواصلة العروض القوية وحصد النقاط الثلاث.