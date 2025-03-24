مدرب البرتغال: الآن علينا التركيز على نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

أكد مدرب منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوز كبير على الدنمارك بنتيجة 5-2 في مباراة الإياب، معوضًا خسارة الذهاب بهدف نظيف.

وأشاد مارتينيز بالأداء القوي لفريقه، مشيرًا إلى أن اللاعبين أظهروا شخصية مميزة وقدرة على التحليل وصناعة الفرص، وهو ما انعكس في تسجيل خمسة أهداف.

وأوضح أن كرة القدم لا تقتصر على تحقيق انتصارات سهلة، بل تتطلب القتال والعمل الجاد، وهو ما قدمه المنتخب خلال اللقاء.

وأضاف: “ما رأيناه اليوم يعكس قيم الشعب البرتغالي، مثل المرونة، النضال، والشخصية القوية. يمكن للجميع الشعور بالفخر بهذا الأداء. الآن، علينا التركيز على نصف النهائي.”

كما خص بالذكر اللاعب ترينكاو، الذي تألق وسجل هدفين بعد فترة انتظار للحصول على فرصة في التشكيل الأساسي، مشيدًا بجهوده وإصراره، مؤكدًا أنه أظهر موهبته واستحق الإشادة.

وعن الضغوط والانتقادات التي واجهها، أكد مارتينيز ثقته الكبيرة في عمله، مستندًا إلى دعم الجماهير والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه مسؤولًا عن أي خسارة، بينما يعود الفضل في الانتصارات إلى اللاعبين.

وختم حديثه بالإشارة إلى صعوبة المنافسات، مشيدًا بميزة اللعب على أرضهم، حيث ساعدهم دعم الجماهير في تحقيق الفوز