حفل إفطار جماعى لذوى القدرات الخاصة بنادي الشرطة بالجزيرة.. صور

نظمت وزارة الداخلية حفل إفطار جماعى بنادى الشرطة بالجزيرة لعدد من أعضاء إحدى مؤسسات رعاية ذوى القدرات الخاصة وذويهم ، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على رعاية ذوى القدرات الخاصة فى مختلف المناسبات.









كان لتلك الإحتفالية بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور عليهم .. كما أعرب القائمين على المؤسسة عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة وكافة أطياف المجتمع.

وذلك تأكيداً على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين ، فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وبمناسبة شهر رمضان المبارك.









