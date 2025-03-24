برلمانية: رفض القيادة السياسية للعنف ضد المرأة يؤكد دعمها لحقوقها

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ، تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو من آمن بقدرتها وإمكاناتها ومكنها من تحقيق المكتسبات ، وهو ما انعكس على أدائها كمواطن فاعل في المجتمع يحظى بحقوقه كاملة .



وأشارت «سعيد»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، إلى أنه وبفضل توجيهات الرئيس السيسي، أصدرت الدولة تشريعات وقرارات تضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التنفيذية والتشريعية لمكافحة العنف والتحرش ضد المرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن ألقى الرئيس السيسى كلمة في نهاية اللقاء، أكد خلالها على الدور المحوري للمرأة في بناء الدولة وتنميتها، مشيداً بالتقدم الذي تحرزه المرأة المصرية في مختلف المجالات.



جاؤ ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



و أكد الرئيس السيسى حرصه الشديد على تشجيع النماذج الملهمة للمرأة المصرية، فى كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، لتحقيق المزيد من النجاح والتأثير، كما شدد الرئيس السيسى على رفضه التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة؛ مؤكدًا أنه كلف الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها.