باحث سياسى: مصر أفشلت عملية تهجير الفلسطينيين

علق الباحث السياسي، زهير الشاعر، على بيان الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التي تؤكد موقف مصر الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، خصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.

وقال، في مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية من أوتاوا، اليوم الإثنين: إن "البيان يؤكد الموقف العربي الثابت لمصر والتي رفضت منذ بدء الحرب رفضا قاطعا أن تفتح الحدود وتسهم في تهجير الفلسطينيين".

وتابع: "لو كانت مصر عمليا تريد أن تتواطأ كانت بدأت منذ بداية القصف على قطاع غزة، ولكن مصر كان موقفها ثابتًا ليس فقط بناءً على هذا البيان الذي أكد الموقف المصري الثابت، وإنما بالفعل والقول".

وأضاف: إن مصر هي مَن أفشلت عملية التهجير وبالتالي يتضح موقف مصر للعالم وضوح الشمس، ولو كانت مصر تريد الدخول أو تخضع لأى ضغوطات أو لأى ابتزاز أيا كان نوعه لربما فعلت ذلك منذ البداية، وبالتالي فشلت عملية التهجير حتى اليوم، مما أدى إلى الثناء على الموقف المصري سواء من المتفقين مع الموقف المصري أو المختلفين معه أيضًا”.