نتيجة مسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات ببوابة الوظائف الحكومية ظهرت الآن| رابط

رابط نتيجة مسابقة 22 الف معلم مساعد مادة الرياضيات على بوابة الوظائف الحكومية يمكن الوصول إليه الآن من خلال الضغط على :

https://jobs.caoa.gov.eg/

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أن على رابط النتيجة سيجد المتقدمون نتيجة القبول المبدئي في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمادة الرياضيات

نتيجة مسابقة 22 الف معلم مساعد مادة الرياضيات .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتيجة مسابقة 22 الف معلم مساعد مادة الرياضيات على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

اضغط على ايقونة الاستعلام

ادخل الرقم القومي بشكل صحيح

ادخل رقم التقديم

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وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة مسابقة 22 الف معلم مساعد مادة الرياضيات ، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة : جاء الإعلان عن مسابقة 22 الف معلم مساعد مادة الرياضيات ، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم في مسابقة 22 الف معلم مساعد مادة الرياضيات على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 29 يناير 2025 حتى 12 فبراير 2025

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، للراغبين في التقديم في مسابقة 22 الف معلم مساعد مادة الرياضيات ، الإطلاع على شروط مسابقة 22 الف معلم مساعد مادة الرياضيات التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

مسابقة 22 الف معلم مساعد مادة الرياضيات .. شروط التقديم

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل

-ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان

-الخصول على مؤهل عال تربوي والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية

-أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى

-اجتياز الاختبارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن

- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتدريبات المطلوبة

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي و وفقا للادارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية .