مواصفات رائدة .. أفضل أجهزة لوحية من أوبو

أنواع الأجهزة اللوحية التي تم طرحها في الأسواق كثيرة فأذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في شراء أجهزة أوبو والتي تم طرحها في السوق الصيني والتي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite في النصف الأول من هذا العام

وطرحت شركة أوبو كلا من جهاز Oppo Pad 4 Pro و OnePlus Pad 2 Pro وبينما بدأت Oppo بالفعل بالتلميح إلى وصول ايباد Pad 4 Pro، قد لا يكون جهاز OnePlus بعيدًا عن ذلك والسبب هو حصول ايباد Pad 2 Pro على شهادة من هيئة 3C الصينية، مما يشير إلى أن وصوله قد يكون قريبًا.

ووفقا لموقع gizmochina ظهر جهاز لوحي جديد من شركة OnePlus يحمل رقم الطراز OPD2413 ويأتي الجهاز اللوحي مع شاحن سريع بقوة 80 واط، لا توجد معلومات عن مواصفاته الأخرى.



مواصفات OnePlus Pad 2 Pro



أشارت التسريبات أن جهاز OnePlus Pad 2 Pro اللوحي سيضم شاشة LCD قياس 13.2 بوصة بدقة 3.4K. ومن المتوقع أن يأتي الجهاز المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite وذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

من المتوقع أن يعمل جهاز Pad 2 Pro بنظام ColorOS المتوافق مع نظام أندرويد ومن المرجح أن يضم بطارية بسعة حوالي 10,000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط. وقد يحتوي Pad 2 Pro على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

تشير هذه المواصفات إلى أن جهاز OnePlus Pad 2 Pro سيكون مشابهًا جدًا لجهاز Oppo Pad 4 Pro، المتوقع إطلاقه في أبريل في الصين .