محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطهير وتكريك بحيرة البرلس | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، أعمال التطهير والتكريك الجارية ببحيرة البرلس، ضمن جهود الدولة في تطوير البحيرات المصرية بهدف تنمية الثروة السمكية بها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

ثاني أكبر البحيرات

وحرص المحافظ، خلال جولته الميدانية، على تفقد أعمال تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس من خلال الكراكات والمعدات العملاقة، مشيرًا إلى أنها تعد ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها حوالي 108 آلاف فدان.

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