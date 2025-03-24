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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطهير وتكريك بحيرة البرلس | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، أعمال التطهير والتكريك الجارية ببحيرة البرلس، ضمن جهود الدولة في تطوير البحيرات المصرية بهدف تنمية الثروة السمكية بها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

ثاني أكبر البحيرات 

وحرص المحافظ، خلال جولته الميدانية، على تفقد أعمال تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس من خلال الكراكات والمعدات العملاقة، مشيرًا إلى أنها تعد ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها حوالي 108 آلاف فدان.

معلومات عن بحيرة البرلس 

  • تعتبر ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة.
  • تعد مصدرًا مهمًا للثروة السمكية في مصر.
  • تتميز بتنوع بيولوجي غني، وتضم العديد من أنواع الأسماك والطيور والنباتات.
  • تُعد من أقدم البحيرات المصرية، وقد عرفت بأسماء مختلفة عبر التاريخ.
  • شهدت المنطقة معارك تاريخية مهمة، مثل معركة البرلس خلال العدوان الثلاثي عام 1956، ومعركة برج البرلس.
كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ بحيرة البرلس البرلس

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