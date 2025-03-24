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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل: مصر لن تضع أمنها القومي والقضية الفلسطينية موضع تفاوض

الدكتور أحمد محسن قاسم
الدكتور أحمد محسن قاسم
معتز الخصوصي

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات يعكس بوضوح ثوابت الدولة المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والتي لم تتغير عبر العقود، مشددا على أن مصر ترفض بشكل قاطع ونهائي أي محاولة لـ تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة،  لما يمثله من مخاطر تصفية القضية الفلسطينية وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.

الموقف المصري الثابت

وقال "قاسم" إن الادعاءات التي تروجها بعض الجهات بشأن وجود مساومة بين الموقف المصري الثابت والمساعدات الاقتصادية هي محض أكاذيب وافتراءات، فمصر لم ولن تضع مصالحها القومية أو القضايا العربية العادلة في موضع تفاوض، والتاريخ يشهد لها بذلك.

مصر تحملت الكثير  نتيجة دعمها المستمر للقضية الفلسطينية

ونوه بأن مصر تحملت الكثير  نتيجة دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، لكنها لم تساوم يومًا على حقوق الشعب الفلسطيني أو على مقتضيات أمنها القومي، وهو ما أكده موقفها الحاسم منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، حيث رفضت علنًا أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأكد على ضرورة دعم الموقف المصري الرافض للتهجير، والتأكيد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

حزب الجيل الجيل أحمد محسن قاسم الهيئة العامة للاستعلامات قاسم

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