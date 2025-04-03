لعشاق الأوروبي| أرخص 3 سيارات زيرو في مصر 2025

يحرص العديد من المستهلكين في مصر عند البحث عن سيارة جديدة على اختيار الطرازات الأوروبية، نظرًا لاعتماديتها العالية والحفاظ على قيمتها السوقية عند إعادة البيع. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يظل البحث عن سيارات أوروبية بأسعار مناسبة أمرًا يشغل الكثيرين.

في هذا التقرير، سنستعرض أرخص ثلاث سيارات أوروبية موديل 2025 متاحة في السوق المصري خلال شهر مارس الجاري، والتي تتميز بمواصفات متنوعة وأسعار تقل عن مليون جنيه.

رينو تاليانت.. أرخص سيارة أوروبية في مصر

تتصدر رينو تاليانت قائمة أرخص السيارات الأوروبية المتوفرة في مصر حاليًا، حيث تنتمي إلى فئة السيدان العائلية الصغيرة، وتتوفر بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 799 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد تاليانت على محرك تربو بسعة 1.0 لتر يولد قوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مما يجعلها خيارًا موفرًا للوقود باستهلاك يبلغ 5.6 لتر لكل 100 كم، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات كفاءة في استهلاك الوقود في فئتها.

فيات تيبو.. سيدان إيطالية بسعر اقتصادي

تعد فيات تيبو واحدة من أشهر السيارات الأوروبية في السوق المصري، وتتوفر خلال شهر مارس 2025 بفئة المانيوال بسعر رسمي يبلغ 780 ألف جنيه.

تعتمد تيبو على محرك بسعة 1400 سي سي يولد قوة 94 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن سيارة أوروبية بسعر مناسب مع أداء عملي للاستخدام اليومي.

أوبل كورسا.. هاتشباك ألمانية بإمكانات رياضية

رغم أن سعرها يتجاوز حاجز المليون جنيه، إلا أن أوبل كورسا تعتبر من أرخص السيارات الأوروبية الهاتشباك المتاحة في السوق المصري، حيث تتوفر بفئة واحدة موديل 2025 بسعر مليون و280 ألف جنيه.

تعتمد كورسا على محرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصانًا وعزم دوران أقصى 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وتتميز بقدرتها على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 8.7 ثانية، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 4.6 لتر لكل 100 كم.

رغم ارتفاع أسعار السيارات في مصر، لا يزال بإمكان المستهلكين العثور على خيارات أوروبية بأسعار تقل عن مليون جنيه، مثل رينو تاليانت وفيات تيبو، بينما تقدم أوبل كورسا تجربة قيادة رياضية مع أداء قوي رغم سعرها الأعلى. يعتمد الاختيار في النهاية على الميزانية والتفضيلات الشخصية، سواء من حيث الأداء أو استهلاك الوقود أو التجهيزات المتاحة.