خطوات وطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 من الهاتف

يبحث الكثير عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 وخطوات سدادها أونلاين، حيث تتيح وزارة الداخلية من خلال موقعها الرسمي وأيضا النيابة العامة ومنصة مصر الرقمية خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 وسدادها.

مخالفات المرور 2025

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 من خلال 3 طرق مختلفة، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، وكذا موقع النيابة العامة وأيضا منصة مصر الرقمية، وذلك في خطوات سهلة وسريعة يمكن معرفة المخالفات منها ثم سدادها.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

ويتيح موقع النيابة العامة خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025، وكذا التظلم على المخالفات والدفع الإلكتروني ومتابعة الطلبات المقدمة، وتقدم خدمات المرور في حالتي رخص المركبات ورخص القيادة، وذلك من خلال خدمة نيابات المرور.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

الدخول إلى موقع النيابة العامة الضغط على خدمات نيابات المرور الضغط على الاستعلامات الاختيار بين رخص المركبات والقيادة الصغط على التصالح الفوري الضغط على الدفع الاختيار بين الدفع الالكتروني والدفع عند الاستلام الضغط على التظلمات دفع مخالفات المرور

مخالفات المرور موقع النيابة العامة

تتيح النيابة العامة من خلال موقعها الرسمي عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال الرابط، خدمات نيابات المرور ومن بينها الاستعلام عن مخالفات المرور 2025، ودفع مخالفات المرور والتظلم عليها.

مخالفات المرور

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 مجانا من خلال موقع النيابة العامة عن طريق الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال الرابط ثم الضغط على خدمات نيابات المرور ومنها الضغط على خدمات الاستعلامات ثم الضغط على مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

النيابة العامة للمرور

يتيح موقع وزارة الداخلية خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 وذلك من خلال خدمات المرور التي تتيح الانتقال إلى موقع النيابة العامة ويتم الاستعلام عن المخالفات من خلال خدمات نيابات المرور والتظلم عليها وسدادها أونلاين.

استعلام مخالفات المرور

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 سواء لرخصة المركبة أو رخصة القيادة من خلال منصة مصر الرقمية عن طريق الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول ثم الضغط على خدمات مركباتي أو رخصي.

مخالفات المرور منصة مصر الرقمية

يتم الدخول إلى منصة مصر الرقمية وتسجيل الدخول من أعلى يسار الصفحة ثم الضغط على مركباتي أو رخصي حيث يمكن التظلم على مخالفات الرخص وسداد مخالفات الرخص والحصول على شهادة براءة الذمة، وأيضا الاستعلام عن مخالفات المرور بالنسبة للمركبة، وسداد مخالفات مركبة لمالك آخر.