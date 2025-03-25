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صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة بداية من أمس الاثنين 24 مارس 2025 الذي شهد ارتفاعا تدريجيا للحرارة مع موجة صيف مبكر جديدة تكون ذروتها الخميس 36° - 39° م.

حالة طقس الأسبوع

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، خلال تصريحات له،  عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى ، ويشهد حالة من التذبذبات والمتناقضات من الاثنين 24 /3 حتى الجمعة 28 /3، ويبدأ بشتاء متأخر بارد وينتهي بصيف مبكر حار. 

وأضاف "فهيم" في تصريحات، أن الاسبوع بدأ بدرجات حرارة حول 22 - 25  نهارا و   9  - 12 ليلاً ، وينتهى بدرجات حرارة حول  35 - 37 نهارا.

وأشار "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلى أنه يبدأ الاسبوع برياح نشطة شمالية باردة  وينتهى بشرد جنوبي حار .

 حالة الطقس اليوم 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

وتتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشظ الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من السبت 29 مارس 2025 تعود درجات الحرارة مرة آخرى للانخفاض على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5: 6 درجات).


أهم الظواهر الجوية 

وفيما يخص الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء وجود شبورة مائية صباحآ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع نشاط متقطع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 

درجات الحرارة اليوم 

القاهرة 29 17
العاصمة الادارية 29 16
6 اكتوبر 29 16
بنهــــا 28 17
دمنهور 27 16
وادى النطرون 29 15
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 29 17
الزقازيق 29 16
شبين الكوم 28 16
طنطا 28 16
دمياط 23 14
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 30 16
السويس 30 17
العريش 23 13
رفح 22 12
رأس سدر 29 15
نخل 26 10
كاترين 22 07
الطور 26 16
طابا 28 18
شرم الشيخ 31 21
الإسكندرية 27 16
العلمين 26 15
مطروح 25 14
السلوم 26 14
سيوة 30 15
رأس غارب 29 18
الغردقة 30 19
سفاجا 30 18
مرسى علم 31 18
شلاتين 30 19
حلايب 26 20
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 26 20
الفيوم 30 15
بني سويف 30 14
المنيا 31 14
أسيوط 31 14
سوهاج 32 15
قنا 33 16
الأقصر 34 17
أسوان 34 18
الوادي الجديد 33 16
أبوسمبل 34 18
 

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