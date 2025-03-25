وزير الرياضة: الرئيس السيسي له رؤية واسعة وتعلمت معه الإخلاص والدقة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الملامح الرئيسية التي تطورت في شخصيته بعد عمله مع الرئيس السيسي الاخلاص والرؤية والالتزام والدقة وعدم الخروج عن المبادئ.

وأضاف وزير الشباب، خلال لقاءه ببودكاست "ولاد بلدنا"، مع الاعلامي أحمد علاء، أن هذه المبادئ من الأمور والملامح الرئيسية التي تأثر بها خلال العمل مع الرئيس، فضلا عن النظر برؤية كبيرة جدا والدراسة اللامركزية ثم القرار المركزي، موضحا أنهم يعملون على الدراسة مع كل المعيطات لكن وقت القرار خلاص كله ينفذ القرار.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هذا النهج ساعده في إدارة الملفات الرياضية والشبابية، حيث بات أكثر التزامًا بالنظر إلى الصورة الكاملة قبل اتخاذ أي خطوة، مع الحرص على التنفيذ بدقة دون تردد.