الأهلي ينتزع صدارة دوري السلة بفوز مثير على الزمالك

حقق النادي الأهلي انتصارًا مهمًا على الزمالك بنتيجة 77-71 في الجولة الثانية عشرة من دوري السوبر لكرة السلة، لينتزع الصدارة من غريمه التقليدي بعد مواجهة قوية استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

دخل الفريقان اللقاء في صراع مباشر على القمة، حيث كان الزمالك يتصدر بفارق نقطة واحدة، لكن فوز الأهلي منحه التفوق والصدارة. جاءت المباراة حماسية، تبادل خلالها الفريقان السيطرة، إلا أن الأهلي تمكن من حسمها لصالحه بفضل تألق لاعبيه في اللحظات الحاسمة.

وفي الجولة السابقة، كان الزمالك قد تفوق على طلائع الجيش 78-74، بينما واصل الاتحاد السكندري – حامل اللقب – نتائجه الإيجابية بفوزه على هليوبوليس 79-65. كما انتصر الأهلي على الجزيرة 77-66، فيما تغلب المصرية للاتصالات على سبورتنج 80-74.

وعلى مستوى الانتقالات، عزز الأهلي صفوفه بالتعاقد مع المحترف الأمريكي كيني هايز لدعم الفريق حتى نهاية الموسم، بينما تعاقد الزمالك مع اللاعب الأمريكي أنطوان سكوت، في خطوة تهدف لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب