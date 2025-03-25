بشير التابعي: الأهلي لا يجرؤ على الانسحاب من الدوري

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لا يستطيع أي فريق في الدوري المصري، الانسحاب من البطولة.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" لا يوجد فريق في الدوري المصري يستطيع الانسحاب من البطولة، والأهلي لا يجرؤ على الانسحاب من الدوري".

وتابع:" أتعجب من قرار الأهلي بالمشاركة في كأس عاصمة مصر، رغم إعلانه مقاطعة رابطة الأندية، وفي أول لقاء شارك بالصف الثاني، وخسر، وأمام الجيش لعب بالناشئين".

وأضاف:" الأوضاع في الإسماعيلي صعبة، وهو يريد مبالغ مالية، وهو الآن يمتلك جميع الإمكانيات التي تؤدي لفشله".

وعن منتخب مصر قال:" حسام حسن يؤدي المطلوب منه مع المنتخب، ويحقق المكسب".