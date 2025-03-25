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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا تظهر نيتها مواصلة الأعمال العسكرية

القوات الاوكرانية
القوات الاوكرانية
القسم الخارجي

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن روسيا تُظهر رغبةً في مواصلة الأعمال العسكرية، ودعا العالم إلى زيادة الضغط عليها لا سيما بعد عملياتها اليوم في منطقة سومي الأوكرانية.

وقال شميهال - في منشور عبر تيليجرام - إن "أوكرانيا تسعى للسلام، وروسيا تظهر مجددا رغبتها في مواصلة الأعمال العسكرية .. ويجب على المجتمع الدولي زيادة الضغط على روسيا لوقف الحرب وضمان العدالة وإنقاذ أرواح الأوكرانيين".

وأشار - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إلى أن القصف الروسي تسبب في تضررت مبان سكنية في مدينة سومي، وإصابة العديد.

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال روسيا سومي أوكرانيا وسيا

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